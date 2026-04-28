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Rispetto alle sollecitazioni sul cinema Astra che sono arrivate da un gruppo di cittadini e da Italia Nostra il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessora all’Urbanistica Carla Ferrari specificano che “erano a conoscenza della questione e l’amministrazione comunale si è mossa di conseguenza rivolgendosi alla Soprintendenza per chiedere l’apertura del procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’edificio dove attualmente si trova il cinema”.

La struttura è infatti stata progettata dall’ing. arch. Mario Pucci nel 1946 con la collaborazione di Vinicio Vecchi che è stato anche l’architetto che ha realizzato la ristrutturazione del 1997, nella quale si è configurata la multisala attuale.

Si tratta quindi di un edificio storico che insiste all’interno del perimetro del centro storico.

Questa vicenda fa emergere una delle azioni sulle quali il Sindaco e l’assessora Ferrari intendono riaprire il Piano Urbanistico Generale con l’obiettivo di approfondire la conoscenza sul patrimonio di interesse storico-architettonico del territorio di Modena e di disciplinarlo di conseguenza.