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Dal 29 aprile al 3 maggio tutta l’UP Regina della pace di Casalgrande festeggia all’oratorio “Giovanni Paolo II” di Salvaterra, un’occasione preziosa per ritrovarsi, condividere momenti di fraternità e vivere insieme esperienze di fede, cultura e svago, valorizzando il ruolo dell’oratorio come cuore pulsante della vita comunitaria.

Il programma della festa si apre mercoledì 29 aprile alle ore 20.30 con un evento musicale di grande intensità: il concerto di Debora Vezzani, artista nota per la sua capacità di coniugare musica e spiritualità, offrendo al pubblico un momento di riflessione e coinvolgimento. L’ingresso è libero e gratuito.

La festa prosegue giovedì 30 aprile con il torneo di pinnacolo, occasione conviviale che richiama tanti appassionati e favorisce la socialità tra generazioni diverse. Iscrizioni ai numeri 320 4424300 e 333 2587840.

Venerdì 1° maggio sarà una giornata ricca di iniziative. Si comincia al mattino, alle 9.30, con la “Camminata del Ciliegio”, competizione podistica storica per la frazione di Salvaterra, alla sua prima edizione dopo tanti anni. Saranno due i percorsi /7km e 10 km) per una corsa o passeggiata non competitiva, aperta a tutti, lungo un percorso naturalistico a fianco del fiume Secchia che unisce attenzione al territorio e bellezza della natura, con due punti di ristoro e divertimento per tutti. Iscrizioni fono a 10 minuti prima della partenza (info 3482473240). Nel pomeriggio, alle 17, la comunità si ritroverà per la Santa Messa in Oratorio. A seguire, dalle 18.30, spazio alla gastronomia con gnocco fritto d’asporto e la cena a base di gnocco e tigelle. La serata si concluderà alle 21 con il concerto della band “QuelliDellaMala”, tribute degli 883, per un momento di festa e musica.

Gran finale domenica 3 maggio con il pranzo di beneficenza alle 12.30, che proporrà una gustosa paella (prenotazione obbligatoria al numero 3334208030). Il ricavato sarà destinato a sostenere i progetti in Madagascar seguiti da don Simone Franceschini, segno concreto di solidarietà e apertura missionaria della comunità. Don Simone, ex parroco di Salvaterra, sarà presente per raccontare lo sviluppo delle attività dei progetti che segue sull’Isola rossa.