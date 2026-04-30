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Gastronomia, spettacoli, bellezze storico-architettoniche e giochi per i più piccoli. È tutto ciò che caratterizza la Sagra del fungo prugnolo, in programma domenica 3 maggio a Cavola di Toano. A organizzarla è la Pro loco Cavola – aderente all’Unpli (Unione nazionale Pro loco d’Italia) e dallo scorso anno titolare del prestigioso marchio “Sagra di Qualità” per la Festa del Tartufo – in collaborazione con il Comune di Toano, CavolaForum, Unpli, CollinaRE e Bcc Emilbanca.

La sagra prevede una fiera mercato lungo le strade del paese, spettacoli e giochi per i più piccini, ma soprattutto il pranzo a tema al CavolaForum, domenica alle 12.30, con prenotazione obbligatoria ai numeri 339 1817410 – 328 5685165 oppure prenotazioni@cavola.it.

Il menù del pranzo prevede tagliolini ai funghi prugnoli, tortelli verdi ai funghi prugnoli, scaloppine ai funghi prugnoli, patate al forno, dolce al cucchiaio, acqua e caffè, al costo di 35 euro (vini e liquori esclusi).

In occasione della Sagra del fungo prugnolo, domenica 3 maggio – nell’ambito di “Ceccati a primavera” e in collaborazione con Ideanatura – vi sarà una passeggiata guidata alla scoperta delle particolarità storiche e architettoniche della vallata, con ritrovo alle 9.30 davanti all’ingresso del CavolaForum e rientro previsto alle 12. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, prevede la partecipazione di una guida professionale offerta dalla Pro loco Cavola.

È gradita la prenotazione al 338 6744818 (Edda) oppure alla mail info@ideanatura.net.