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L’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli ha approvato il bilancio consuntivo 2025 con un deficit di 1,7 milioni di euro, corrispondente a circa l’1% del valore della produzione.

L’Istituto ha registrato nel 2025 un mantenimento del livello di produzione e dei ricavi per prestazioni sanitarie, con un +2% per le attività di ricovero, una sostanziale invarianza per la specialistica ambulatoriale, un +3% per il Pronto Soccorso. Durante l’anno sono state messe in campo diverse azioni di miglioramento dell’efficienza produttiva che hanno permesso all’Istituto di continuare a garantire i servizi a cittadini e pazienti, tenendo sotto controllo il ritmo di crescita dei costi, in particolare in riferimento a farmaci e dispositivi sanitari. Da sottolineare la situazione dei costi energetici legati alla questione politica globale, costi che in un ospedale chirurgico come il Rizzoli pesano particolarmente.

Altro elemento di rilievo è il finanziamento alla ricerca del Rizzoli, che rispetto all’anno precedente ha registrato un incremento delle risorse di Ricerca Corrente con un +12,7% rispetto al 2024 e la grande capacità dell’Istituto di attrarre finanziamenti attraverso progetti europei e cofinanziamenti da enti pubblici e privati.

Viene confermato l’impegno dell’Istituto di garantire all’interno del servizio sanitario pubblico servizi e prestazioni sempre sviluppati in un’ottica di miglioramento e innovazione costante di offerta di cura per i pazienti che si rivolgono al Rizzoli, così come dettato dalla stessa natura di Istituto di Cura a Carattere Scientifico.