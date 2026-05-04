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I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 38enne marocchino, domiciliato nel Quartiere San Donato-San Vitale, per detenzione di sostanze stupefacenti durante una perquisizione domiciliare scaturita dalla necessità ed urgenza di entrare nell’abitazione del soggetto, avendo fondato motivo di rinvenire droga.

Le operazioni di ricerca eseguite dai militari della Stazione Bologna Pilastro, coadiuvati dai Carabinieri del 5° Reggimento Emilia-Romagna, hanno consentito di trovare una novantina di grammi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, una bilancina di precisione e 3.850 euro in contanti. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.