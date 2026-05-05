<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

È stata firmata una convenzione per attività di diagnosi e trattamento dei traumi sportivi tra l’Istituto Ortopedico Rizzoli e il Bologna Football Club 1909.

Obiettivo è garantire agli atleti della società un’attività multispecialistica integrata tra personale sanitario del Rizzoli e di Bologna FC 1909 per il miglior recupero possibile in caso di traumi sportivi o lesioni da sovraccarico.

L’attività del Rizzoli per la prima squadra maschile e femminile e il settore giovanile, tutta svolta in regime di libera professione intramuraria, consiste in prestazioni diagnostiche di radiologia, visite ambulatoriali, trattamento di patologie sport correlate con terapie conservative o con interventi chirurgici, terapie fisiche e farmacologiche.

In particolare, gli specialisti dell’Istituto si occuperanno di traumi e lesioni riferiti a menischi e legamenti del ginocchio, anca, piede e caviglia, spalla e arto superiore, mano, rachide e situazioni di sports hernia (ernia dello sportivo), groin pain syndrome (comunemente detta pubalgia) e deep gluteal syndrome (già detta “sindrome del piriforme”). Per i bambini della Scuola Calcio è prevista una valutazione ortopedica ambulatoriale generale.

“Il Rizzoli è centro di riferimento per la traumatologia dello sport – sottolinea il direttore generale Andrea Rossi – come testimoniano i ruoli ricoperti dai nostri professionisti nella comunità scientifica internazionale, ad esempio il prof. Stefano Zaffagnini è revisore per l’American Journal of Sports Medicine e dirige la pubblicazione scientifica della Società Europea di Chirurgia del Ginocchio. Abbiamo quindi ritenuto naturale aderire alla proposta del Bologna: l’altissima specializzazione dell’Istituto, raggiunta e mantenuta grazie a un continuo lavoro di ricerca, può senza dubbio rappresentare un valore strategico nel contesto dello sport ai massimi livelli.”

“Questa collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli rappresenta per noi un passo importante nel rafforzamento delle tutele sanitarie dedicate ai nostri atleti – dichiara l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. – Poter contare su un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale ci consente di garantire standard sempre più elevati nella prevenzione, diagnosi e trattamento degli infortuni. L’integrazione tra le competenze del Rizzoli e il nostro staff medico rappresenta un valore aggiunto fondamentale, non solo per il recupero ottimale degli atleti, ma anche per la crescita complessiva del nostro progetto sportivo, dalla prima squadra fino al settore giovanile.”