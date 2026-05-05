Il prossimo 25 maggio per celebrare il 40mo anniversario dell’Associazione Cuochi Modena si terrà una cena presso il Cortile d’Onore del Castello dei Pio a Carpi in piazza Martiri.
Si inizierà con un aperitivo alle 19 e la cena alle 20. Il prezzo a persona è di 65 euro.
Parte del ricavato andrà in beneficenza all’associazione USHAC Carpi.
Per prenotare occorre fare un bonifico intestato ad Associazione Cuochi Modena – IBAN: IT58L070721290300000075236 – Causale: “Libera Donazione” indicando i nomi dei partecipanti. Chiusura prenotazioni il 23 maggio.
Per info: cuochimodena@gmail.com
L’Associazione Cuochi Modena nasce con l’obiettivo di riunire e rappresentare i professionisti della ristorazione, i docenti di cucina, i sostenitori di settore e gli studenti degli istituti alberghieri del territorio modenese.
In stretta collaborazione con le istituzioni locali, l’Associazione si pone come punto di riferimento per chi opera nel mondo culinario professionale. Il nostro impegno si focalizza sulla promozione della cultura gastronomica italiana e sull’organizzazione di percorsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, volti a innalzare costantemente gli standard qualitativi degli operatori del settore.