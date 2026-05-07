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Sabato 9 maggio, dalle 15 alle 17, appuntamento al Parco Pasotti, per “Puliamo San Lazzaro insieme al Pedibus”, un pomeriggio di cammino, cura del territorio e cittadinanza attiva promosso dal Comune insieme ai coordinatori dei Pedibus. L’iniziativa, la prima finanziata grazie al percorso partecipativo “San Lazzaro si-cura di sé”, coinvolgerà famiglie, studenti, accompagnatori Pedibus e cittadini in una pulizia della zona Cicogna. Divisi in gruppi, i partecipanti percorreranno via Fondè, via Bugamelli, le aree verdi della ciclabile, i parchi, il centro commerciale e il Parco di Villa Cicogna, con arrivo alla Fattoria del Dono per la merenda.

“Il Pedibus è già ogni giorno un’esperienza educativa di comunità: bambini, famiglie e volontari imparano a muoversi insieme, in sicurezza e con attenzione all’ambiente – dichiara l’Assessora ai Servizi educativi Lucia Chiodini – Con questa iniziativa aggiungiamo un gesto concreto di cura: camminare insieme e lasciare più puliti i luoghi che attraversiamo”. “Questa è la prima azione che i cittadini potranno toccare con mano tra quelle nate dal percorso partecipativo ‘San Lazzaro si-cura di sé’ – sottolinea l’assessore alla Partecipazione Michele d’Alena – È un segnale importante: la partecipazione diventa azione concreta, alleanza e responsabilità condivisa. Siamo davvero molto contenti che uno dei progetti nati dal nostro percorso partecipativo coinvolga soprattutto le nuove generazioni”.

La partecipazione è aperta agli iscritti ai Pedibus, accompagnati da un familiare, agli accompagnatori, agli studenti e ai cittadini interessati. È possibile portare con sé guanti e pinze ma l’attrezzatura necessaria sarà comunque fornita dal Comune. In caso di minori, l’iscrizione deve essere fatta dall’adulto accompagnatore, indicando il numero dei bambini presenti; si consiglia almeno un adulto per ogni minore. Per partecipare serve inoltre far parte dell’Albo dei cittadini virtuosi e aver sottoscritto il programma operativo dedicato. Informazioni e iscrizioni alla mail pulipedibus@gmail.com.