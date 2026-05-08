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Grande partecipazione e tanta energia ieri sera in Piazza XX Settembre per la seconda edizione della sfilata “Moda e Bellezza nel Cuore di Modena”, l’evento promosso e ideato da Modenamoremio che ha trasformato il centro storico in una vivace passerella a cielo aperto.

L’iniziativa, molto attesa dal pubblico, ha richiamato numerosi modenesi e visitatori che hanno animato la piazza fin dal tardo pomeriggio, tra aperitivi, musica e moda. Dalle ore 17.00 il centro si è acceso con un aperitivo diffuso nei locali della piazza e del Mercato Storico Albinelli, accompagnato dalle sonorità di Simply Chill Music, creando un’atmosfera coinvolgente e conviviale.

A seguire, spazio alla moda con la sfilata che ha visto protagoniste 12 modelle professioniste coordinate da Aperturas Events. In passerella le nuove collezioni primavera/estate di 17 attività del centro storico, in uno spettacolo che ha unito eleganza, creatività e valorizzazione delle eccellenze locali.

Hanno partecipato all’evento: Alba Intimo, Angelina By Planet Mode, AP Abbigliamento, Bandieri Tessuti, Camiceria Righi, Catia Boutique, Due Più Per, Dugoni Calzature, Galvani Ottica, Guia’s Bags, Minelli, Martinelli Pelletteria, Oreficeria Zini, Ottica Dalpasso, Pellicceria Cavazzuti, Silent e Inestasy Modena, che ha omaggiato il pubblico con una speciale fragranza.

Fondamentale anche il contributo dei professionisti del territorio, con le acconciature curate da Alterego Parrucchieri e il make-up firmato Beauty Première Modena Vignolese. A rendere ancora più dinamica la serata le esibizioni della scuola di danza LaCapriola, particolarmente apprezzate dal pubblico presente.

L’evento ha confermato ancora una volta il valore del centro storico come luogo di incontro, socialità e valorizzazione delle attività locali, offrendo ai partecipanti un’esperienza capace di unire moda, intrattenimento e identità cittadina.

“Moda e Bellezza nel Cuore di Modena” si conferma così un appuntamento di grande richiamo, capace di coinvolgere attività commerciali, professionisti e pubblico in una serata all’insegna dello stile e della condivisione.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Modena e sostenuto dal Marchio Tradizione e Sapori della Camera di Commercio di Modena.