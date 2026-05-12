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Dalle bandiere realizzate in classe fino all’incontro con il sindaco Massimo Mezzetti in Piazza Grande, per riflettere insieme sul significato di essere cittadini modenesi, italiani ed europei. È il percorso educativo promosso dal polo d’infanzia Villaggio Giardino protagonista, martedì 12 maggio, di una mattinata costruita insieme ai bambini e alle bambine delle quattro sezioni.

L’iniziativa nasce dal “Progetto Bandiera”, sviluppato a partire dall’interesse espresso dai bambini, che hanno realizzato con tecniche e materiali diversi la bandiera italiana e ideato le bandiere delle singole sezioni, utilizzando stoffa, carta e materiali scelti direttamente da loro. Il percorso è stato arricchito anche dall’incontro con una mamma, avvocata, che ha raccontato ai bambini il significato delle bandiere italiana, europea e modenese, partendo dall’articolo 12 della Costituzione dedicato al Tricolore.

Nella mattinata, i bambini hanno raggiunto Piazza Grande cantando l’inno d’Italia e incontrando il sindaco, che ha donato loro simbolicamente la bandiera della città di Modena, il Tricolore e la bandiera europea. In cambio, i bambini hanno donato la bandiera del polo Villaggio Giardino, ideata durante l’attività scolastica e un seme germogliato di avocado, con un kit per la sua crescita.

L’esperienza si inserisce all’interno di un progetto educativo dedicato ai temi dell’identità, della cittadinanza e della convivenza, affrontati anche attraverso l’educazione ambientale, con l’obiettivo di promuovere nei più piccoli valori come amicizia, unione e pace tra i popoli.