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Nel pomeriggio di sabato 9 maggio è andata in scena una nuova tappa per il progetto “Raccontare i gessi”, iniziativa proposta dall’Ente Parchi Emilia Centrale alla scoperta di Ekna, patrimonio mondiale Unesco.

Il ritrovo è stato nella sede del Ceas di Albinea per esplorare i Gessi messiniani di Borzano. Il gruppo in visita era composto da amministratori e dipendenti dei comuni reggiani che fanno parte del sito seriale “Carsismo e grotte nelle Evaporiti dell’Appennino Settentrionale”, in particolare Albinea e Vezzano sul Crostolo.

L’obiettivo era toccare con mano la bellezza dei gessi, patrimonio Mondiale Unesco dal 2023, e accrescere la consapevolezza sul valore di questo tesoro unico.

Dopo un’introduzione “in aula”, il gruppo è partito per scoprire l’origine dei gessi e la storia, archeologia compresa, della rupe del Castello di Borzano grazie alle parole del professor Stefano Lugli di Unimore. Inoltre sono state visitate sia la chiesa di San Giovanni, che le tombe antropomorfe ricavate direttamente nel banco gessoso nei pressi dell’edificio sacro, con la presidente del Gruppo Archeologico Albinetano, Gabriella Gandolfi, e l’architetto Giuliano Cervi che hanno fatto da ciceroni. L’ultima tappa del tour è stata la Tana della Mussina, nella quale la delegazione è entrata con il supporto tecnico del Gruppo speleologico “G. Chierici”.

“Questo momento di formazione nasce dall’esigenza di formare i tecnici e gli amministratori dei comuni ricadenti all’interno dell’area Unesco, che ogni giorno si trovano ad amministrare e gestire il territorio. – ha spiegato il vice sindaco di Albinea Leonardo Napoli – Credo che la modalità scelta della visita sul posto abbia centrato l’obiettivo, andando a vedere e toccare con mano i luoghi e le peculiarità uniche che hanno consentito a questo territorio di essere riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco. L’occasione è stata utile – ha concluso – Per aggiornare i presenti in merito ai numerosi interventi in atto in collaborazione fra Comune ed Ente Parchi Emilia centrale, a partire dall’acquisto del Castello di Borzano con le aree limitrofe, l’acquisto del terreno e del sentiero della Tana della Mussina e tutta la manutenzione dei sentieri”.