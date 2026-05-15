Martedì 19 maggio Reggionarra farà tappa nella sala civica di via Morandi 9 ad Albinea, con “Vento potente, vento furioso, vento gentile”. La narrazione e il laboratorio sul vento sarà guidata da Cristina Busani e Nicoletta Ferrari, di Equilibri, e sarà dedicata a bambini e bambine da 7 a 10 anni. Si potrà poi portare a casa il risultato creato in loco. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it o telefonando al numero 0522.590262.
Anche Castelnovo di Sotto rientra nel programma di Reggionarra, il festival culturale dedicato all’arte del narrare promosso dal Comune di Reggio. L’appuntamento è in programma alle ore 17.30 di mercoledì 20 maggio al Parco Rocca con “Il Carretto delle Storie: Hansel! Gretel” di Teatro dell’Argine. E’ la storia di Hansel e Gretel e della loro famiglia, tanto povera quanto affamata. “Quattro bocche sono tante da sfamare in questa landa desolata”, ripeteva la matrigna nella sua camera; “Anche tre bocche sono troppe”, ripeteva Zobeide seduta sul carretto… Come si fa quando si ha tanta fame e niente da mangiare? Lo spettacolo è adatto a bambini e bambine dai 4 anni in su. L’iniziativa vedrà anche la partecipazione dell’associazione Al Castlein. L’ingresso è gratuito.