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C’è un’acqua che scorre visibile tra torrenti e fontane, e un’acqua nascosta, custodita nel cuore delle montagne, che lentamente attraversa le rocce e riemerge nelle sorgenti dando vita a paesaggi, ecosistemi e comunità. Sarà proprio questo patrimonio prezioso e spesso invisibile il protagonista di “Il valore delle sorgenti”, l’evento divulgativo in programma mercoledì 20 maggio presso il foyer del Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti, all’interno della mostra fotografica internazionale “H2O – La Natura dell’Acqua”.

La giornata si articolerà in appuntamenti dedicati alle scuole al mattino e in un incontro aperto al pubblico alle ore 17.30, rivolto a Guide Ambientali Escursionistiche, docenti e a tutte le persone interessate ad approfondire il tema delle risorse idriche del nostro Appennino.

Attraverso contributi scientifici, naturalistici e divulgativi, l’iniziativa offrirà uno sguardo approfondito sul valore degli acquiferi montani: risorse fondamentali per la biodiversità, per la qualità ambientale e per il futuro dei territori appenninici.

Tra i relatori sarà presente Stefano Segadelli, geologo dell’Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle conoscenze maturate sulle acque sotterranee a livello regionale, con un focus specifico sulla Riserva di Biosfera Appennino Tosco-Emiliano. Il suo intervento si inserisce nella collaborazione tra il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e l’Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna. Accanto all’approccio scientifico, spazio anche al valore ecologico e culturale delle sorgenti grazie all’intervento di Floriana Romagnolli, naturalista, che presenterà il progetto del CAI TAM Bismantova “Acqua Sorgente”, dedicato alla sensibilizzazione e alla tutela delle acque montane. L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali dell’assessora del Comune di Castelnovo ne’ Monti Erica Spadaccini e introdotto dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano con Alessandra Curotti e Roberta Levet.

A fare da cornice all’incontro sarà la mostra fotografica internazionale “H2O – La Natura dell’Acqua”, nata da un concorso che raccoglie immagini provenienti da diversi Paesi del mondo. Le fotografie esposte restituiscono, con grande forza visiva e narrativa, la complessità dell’acqua nei suoi molteplici aspetti: elemento essenziale per la vita, protagonista dei paesaggi naturali e risorsa sempre più centrale nelle sfide ambientali contemporanee. Un percorso per immagini che attraversa culture e territori differenti, invitando il pubblico a riflettere sul rapporto tra uomo, natura e risorse idriche, in un momento storico in cui la tutela dell’acqua rappresenta una delle grandi sfide del presente e del futuro.

La conferenza – aperta a tutti e gratuita – è riconosciuta con crediti formativi AIGAE.