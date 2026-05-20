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Al Parco Amendola Sud attività per famiglie, laboratori, musica live e la partecipazione di Sandrone.

Modena, maggio 2026 – AISM Sezione Provinciale di Modena insieme a GP Vecchi e UISP invitano cittadini, famiglie e media locali alla Festa di Maggio, in programma sabato 23 maggio, dalle 15:30 alle 19:30, presso il Circolo Arci Vivere Insieme APS, nel Parco Amendola Sud. Un evento gratuito dedicato alla comunità, all’incontro e alla sensibilizzazione sulla sclerosi multipla.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto e partecipato, in cui persone di tutte le età possano condividere esperienze, divertirsi e conoscere da vicino il lavoro di AISM sul territorio.

Il programma prevede torneo di Pinnacolo, laboratorio creativo per bambini, Playpark con World Child, camminata di tonificazione, Nordic Walking, laboratorio esperienziale “Senti come mi sento”, incontro con Sandrone, concerto live e buffet finale.

Durante l’evento sarà attivo anche un punto informativo AISM con volontari disponibili a presentare i servizi e le attività dell’associazione a sostegno delle persone con sclerosi multipla e delle loro famiglie.

“La Festa di Maggio vuole essere un momento autentico di vicinanza tra associazione e città, dove inclusione e partecipazione diventano esperienza concreta” dichiara il presidente provinciale Dott.ssa Ivonne Pavignani.

Ingresso libero e gratuito con prenotazione entro il 21.5.2026 attraverso il link: https://forms.office.com/e/40UKj2Aeva oppure tramite mail: aismmodena@aism.it tel. 059 393093