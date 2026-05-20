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Più di centoquaranta appuntamenti distribuiti su quattro mesi, da maggio a settembre, in ogni angolo del territorio: piazze, parchi, boschi, frazioni, chiese, musei, acetaie e aree verdi. È questo il volto della rassegna “Estate 2026”, il cartellone realizzato dall’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia insieme a oltre venti associazioni del territorio, alle parrocchie e alla Fondazione di Modena. Un cartellone che restituisce la mappa di una comunità che sa come stare insieme.

Il programma di maggio parte già questo fine settimana con la Gaggio in Festa, il Beerquake al Bosco Albergati, il concerto della Panaro River Band nel mercatino bio-solidale, la commedia Il Vedovo Pio al Teatro Dadà e la 41ª Podistica Festa dello Sport. Il 30 maggio l’ultima tappa delle Mondovisioni al Cinema Nuovo con The Guest. Dal 31 maggio parte una rassegna per gli 80 anni della Repubblica: si inizia il 31 con l’incontro con Marco Damilano in Piazza Garibaldi, si prosegue l’1 giugno con la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi e si conclude il 2 giugno con un trekking storico a cura di Paola Gemelli. Poi giugno decolla il 6 con una giornata straordinariamente ricca: laboratori per famiglie nel giardino storico di Villa Sorra, visita guidata a Villa Solimei, conferenza sull’arte del Settecento estense, concerto di musica classica persiana dell’Ensemble Anouar e Cena in Strada a Manzolino. Il 10 giugno la Notte Vintage a Piumazzo con oltre 60 espositori, dall’11 al 14 giugno quattro serate di Slide Festival al Parco Ca’ Ranuzza, e così via fino a settembre.

«Ogni anno questo programma mi emoziona, perché dietro ogni evento c’è qualcuno che ci ha creduto, che ha investito il proprio tempo, che ha chiamato a raccolta volontari e amici per costruire qualcosa di bello per tutti – commenta l’assessora alla Cultura Silvia Cantoni -. Centoquaranta appuntamenti sono il frutto di un lavoro collettivo straordinario, che coinvolge associazioni sportive, culturali, sociali, parrocchie, commercianti, scuole».