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L’Azienda USL di Modena ha voluto ricordare il dottor Francesco Rametta, stimato professionista che ha dedicato la propria vita e la propria carriera alla cura della comunità locale, lasciando un segno indelebile in tutti i colleghi e i pazienti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Per onorare la sua memoria e il suo straordinario impegno umano e professionale, gli è stata intitolata la Sala Riunioni situata all’interno della Casa della Comunità di Modena “G. P. Vecchi”. Alla cerimonia erano presenti il Direttore del Distretto di Modena Andrea Spanò, la Vicesindaca di Modena Francesca Maletti, e la responsabile delle Cure primarie del Distretto di Modena, Lucia Cavazzuti, oltre a diversi professionisti che hanno lavorato con Rametta non solo a Modena, ma anche a Carpi e Mirandola.

“Un momento semplice ma carico di significato. Un modo per dire grazie e per non dimenticare chi si è impegnato per una sanità vicina ai cittadini – dichiara Andrea Spanò, Direttore del Distretto di Modena -. Questo spazio, da oggi ufficialmente “Sala Francesco Rametta”, vuole essere il simbolo di una dedizione alla sanità pubblica che continua a ispirare il lavoro quotidiano dei nostri operatori. Il dottor Rametta ha rappresentato i valori più nobili della nostra sanità: competenza, ascolto e vicinanza ai cittadini e questo luogo di crescita e condivisione sarà custode di un’eredità morale che continuerà a vivere”.