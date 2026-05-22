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In occasione della Giornata della Legalità e nel giorno del 34° anniversario della strage di Capaci, il Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori – San Carlo” inaugurerà, presso l’ingresso storico dell’istituto, un’opera muraria dedicata alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L’iniziativa, realizzata dall’artista modenese Francesco Bevini, nasce nell’ambito del progetto della Legalità curato dal prof. Maurizio Baldassari per rendere omaggio a due pilastri della storia repubblicana italiana, trasformando uno spazio di passaggio quotidiano per studenti e docenti in un luogo di riflessione permanente sui valori della giustizia, del coraggio e dell’impegno civile.

La cerimonia di inaugurazione prevede alle ore 9:30 la presentazione dell’opera a cura dell’autore e l’intervento di studenti dell’istituto con letture e riflessioni sul lascito morale dei due magistrati e il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine.

Il murale, posizionato strategicamente nell’accesso storico della scuola, non rappresenta solo un tributo alla memoria, ma si configura come un vero e proprio “testimone silenzioso”. Attraverso il linguaggio immediato dell’arte urbana, la scuola intende ribadire il proprio ruolo di istituzione in prima linea nella formazione di cittadini consapevoli e pronti a respingere ogni forma di illegalità.

“La memoria non è un esercizio passivo, ma un impegno quotidiano, dichiara il Dirigente Scolastico -. Vogliamo che ogni studente, varcando questa soglia, si senta ispirato dal sorriso e dalla fermezza di Falcone e Borsellino, ricordando che la lotta alla mafia è innanzitutto un percorso culturale che inizia tra i banchi di scuola”.