Rivoluzione Milan: esonerato Allegri, via anche Furlani, Tare e Moncada

MILANO (ITALPRESS) – E rivoluzione sia. Il giorno dopo la sconfitta col Cagliari costata la qualificazione in Champions, al Milan si fa piazza pulita: via il Ceo Giorgio Furlani, il ds Igli Tare, il dt Geoffrey Moncada ed esonerato anche Massimiliano Allegri, che era stato ingaggiato appena la scorsa estate. “Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A – si legge in una nota di RedBird Capital Partners, la società che fa capo a Gerry Cardinale e proprietaria del Milan – Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. E’ ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell’area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare, dell’head coach Massimiliano Allegri e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel club”. “Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l’obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione”, si chiude la nota.

– foto Ipa Agency –

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