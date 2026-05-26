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Dopo il grande apprezzamento delle prime due serate, partecipate e apprezzate dal pubblico, la rassegna “Serate della Salute” si prepara all’ultimo appuntamento, confermandosi come uno spazio prezioso di informazione, ascolto e confronto sui temi del benessere, della cura e della comunità.

Giovedì 28 maggio, alle 18:30, al Circolo Ricreativo Aperto Novellarese di via Veneto 30, si terrà l’incontro “La risposta sociale al disagio mentale”, promosso con il patrocinio di Ausl Reggio Emilia e dedicato al ruolo fondamentale delle associazioni, dei servizi e delle reti di prossimità nel sostenere le persone che vivono una condizione di fragilità psichica e le loro famiglie.

Protagonista della serata sarà l’Associazione Sostegno e Zucchero, realtà attiva sul territorio reggiano, impegnata nel supporto agli utenti psichici e ai loro familiari. Dopo i saluti di benvenuto e la presentazione dell’incontro, interverrà Marco Curti, presidente dell’associazione, per raccontare il lavoro svolto quotidianamente nel costruire relazioni, accompagnamento e percorsi di aiuto.

La serata darà spazio anche alle testimonianze dirette: quella di un utente, che racconterà la malattia e la fatica di riappropriarsi della propria vita; quella di un familiare, chiamato ad affrontare il percorso di aiuto accanto alla persona cara; e quella di un’operatrice del Centro Salute Mentale del Distretto di Guastalla. Voci diverse, ma unite dall’obiettivo di superare isolamento, stigma e solitudine, restituendo centralità alla persona e alla comunità che la accompagna.

“Noi sosteniamo da sempre l’Associazione Sostegno e Zucchero con le attività presenti sul territorio – sottolinea l’assessora al Welfare Laura Bocedi – per concludere le tre serate e promuovere il mese di maggio, dedicato ai caregiver, abbiamo pensato di far conoscere al territorio questa associazione molto attiva, perché crediamo sia importante valorizzare chi ogni giorno costruisce reti di sostegno, ascolto e vicinanza. Il nostro pensiero va, in particolare, a chi si prende cura dei propri cari, a chi si impegna per rendere migliore la vita di chi soffre di problematiche legate alla salute mentale”.

L’incontro, a ingresso gratuito, si concluderà con un rinfresco. La serata chiude il ciclo delle tre “Serate della Salute”, pensate per promuovere consapevolezza, prevenzione e partecipazione attiva attorno ai temi della cura e del benessere.