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“Un punto di riferimento per la città da sempre, da quando ha rilevato il negozio Alexandra in piazza Garibaldi, sei anni fa, anche motore e supporto delle iniziative in centro”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’Assessore al Commercio Federico Ferrari ricordano Giulietta Cerino scomparsa a 59 anni al termine di una lunga malattia.

“Ci stringiamo con affetto al marito Adriano, ai figli Leonardo e Alice, e a tutta la sua grande famiglia- aggiungono Sindaco e Assessore – Giulietta è stata un esempio di dedizione, capace di portare passione e sorriso nel nostro centro storico. A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città di Sassuolo, porgiamo le più sentite condoglianze a chi oggi piange la perdita di una donna, mamma e commerciante straordinaria”.

Le esequie si svolgeranno domani, sabato 30 maggio, a partire dalle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Neumann.