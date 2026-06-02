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Le scene di pura violenza che si sono verificate a Piazzale Europa, nei pressi dell’autostazione e del capolinea delle corriere, hanno destato grande scompiglio tra i presenti. L’episodio ha visto coinvolti alcuni giovani di origini straniere, armati di bottiglie e bastoni, che si sono affrontati in una violenta rissa. Le circostanze e le motivazioni di questo scontro, apparentemente legate a contrasti di natura sentimentale, sono attualmente sotto attenta analisi da parte dei carabinieri.

L’episodio, avvenuto intorno alle 20:30, è stato segnalato tramite il numero d’emergenza 112. Al loro arrivo sul posto, gli agenti della Sezione Radiomobile hanno trovato l‘area deserta, con i soggetti coinvolti già fuggiti. Da subito sono state avviate ricerche nei dintorni e, in breve tempo, i carabinieri sono riusciti a rintracciare tre dei protagonisti dello scontro: due sono stati individuati in via Veneri mentre il terzo, in viale Piave.

I giovani, identificati come tre cittadini egiziani rispettivamente di 22, 19 e 18 anni, presentavano segni evidenti di colluttazione e sono stati condotti al Pronto Soccorso per ricevere le necessarie cure mediche. Tra loro, il ventiduenne ha riportato un trauma cranico ma nessuno si trova in condizioni gravi. Al fine di scongiurare ulteriori tensioni e garantire la sicurezza, i tre giovani sono stati separati durante la permanenza presso la struttura sanitaria. Dopo aver raccolto elementi sufficienti a ipotizzare le responsabilità penali, i carabinieri hanno denunciato i tre alla Procura di Reggio Emilia per concorso in rissa aggravata e lesioni personali.

Gli approfondimenti investigativi proseguono nell’ambito delle indagini preliminari per chiarire del tutto la dinamica dei fatti. In parallelo, le forze dell’ordine stanno esaminando con attenzione i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per identificare eventuali ulteriori soggetti coinvolti e ricostruire con precisione le cause scatenanti della rissa, che sembrano essere riconducibili a ragioni di gelosia legate a questioni sentimentali. L’obiettivo è quello di far piena luce sull’accaduto e adottare i provvedimenti necessari.