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Un blitz rapido e mirato ha segnato la scorsa notte a Campagnola Emilia, dove due attività commerciali situate in Piazza Roma sono finite nel mirino di ignoti malviventi. Approfittando delle ore notturne, i ladri hanno fatto irruzione nei locali, sottraendo merce alimentare e il contenuto del fondo cassa. L’allarme è scattato intorno alle 3:30 grazie alla prontezza di un cittadino che, insospettito da luci accese e movimenti anomali all’interno di uno dei negozi, ha avvisato le forze dell’ordine. Una pattuglia dei Carabinieri di Campagnola Emilia è intervenuta sul posto nel giro di tre minuti, trovando i segni evidenti di due furti compiuti con dinamiche simili.

Il primo ha interessato un forno-pasticceria: i ladri sono entrati forzando una finestra a vasistas posizionata sopra l’ingresso principale. Una volta all’interno, hanno prelevato generi alimentari per un valore stimato di circa 300 euro, oltre al fondo cassa in monete, uscendo poi da una porta-finestra sul retro. Durante il sopralluogo, i militari hanno accertato un secondo furto ai danni di una rosticceria adiacente.

Ancora una volta, i malintenzionati hanno sfruttato una finestra a vasistas per introdursi nei locali, rubando sia il fondo cassa sia cibi i cui quantitativi sono ancora in fase di inventario. I Carabinieri si sono occupati dei rilievi tecnici e hanno immediatamente dato avvio alle indagini, che si stanno sviluppando a tutto campo. I militari stanno attualmente esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona del centro storico, nella speranza di individuare dettagli utili, movimenti sospetti o tracce che possano condurre all’identificazione degli autori di questi due raid ravvicinati.