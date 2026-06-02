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Un amaro risveglio questa mattina per i proprietari della pizzeria–ristorante “Da Salvatore”, in via XXV Aprile a Fabbrico. Durante la notte, il locale è stato preso di mira dai ladri, che sono riusciti a intrufolarsi nell’edificio e portare a termine un furto con un bottino variegato. La scoperta è avvenuta questa mattina, martedì 2 giugno. In seguito a una pronta segnalazione alla Centrale Operativa della Compagnia di Guastalla, sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare un primo sopralluogo. Dalle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero operato indisturbati approfittando del buio notturno.

Per entrare nel ristorante, si sono diretti sul retro dell’edificio, dove hanno scardinato e forzato la serratura della porta d’accesso secondaria. Una volta all’interno, hanno rubato circa 500 euro in contanti, prevalentemente in monete, insieme a generi alimentari come prosciutti interi, bevande alcoliche, confezioni di surgelati a base di pesce e varie attrezzature da cucina. I Carabinieri della stazione di Fabbrico, che hanno prontamente raccolto la denuncia, hanno avviato un’indagine approfondita. Sono in corso accertamenti per raccogliere ogni possibile elemento utile, inclusi eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private nella zona, oltre a testimonianze che possano aiutare a identificare gli autori del furto.