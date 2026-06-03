<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

La comunità di Bibbiano accoglie il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri, Maresciallo Ordinario Luigi Senatore, nominato dal Generale Enrico Scandone. Trentatreenne salernitano, con un prestigioso percorso accademico e professionale, sostituisce il Luogotenente Biagio Nastasia, ora in pensione.

Arruolato nell’Arma nel 2015, Senatore è stato a Grassina (FI) fino al 2018, poi ha frequentato la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, conseguendo la Laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza. Dopo il diploma nel 2021, è diventato Istruttore alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma fino al 2022, proseguendo poi come addetto alla Stazione Carabinieri di Ferrara. Dal 3 giugno 2026 è al comando della stazione di Bibbiano.

Senatore vanta una Laurea Magistrale in Giurisprudenza con lode (2023), una Triennale in Lettere Moderne (2025) e due Master in Criminologia (2024) e Intelligence (2025). Inoltre, è specializzato come Istruttore di Tiro. La sua nomina riflette l’impegno dell’Arma nel garantire figure altamente qualificate alla guida delle Stazioni Carabinieri. Il Maresciallo è già operativo per rafforzare il controllo del territorio e la prevenzione dei reati, concentrandosi sul supporto alle fasce deboli e sul dialogo con istituzioni e cittadini di Bibbiano.