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Nel pomeriggio del 1° giugno scorso, la Polizia di Stato di Carpi ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, con particolare attenzione al centro cittadino e ai principali parchi pubblici.

Le attività, svolte da personale del Commissariato di P.S. di Carpi con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, hanno interessato le vie del centro storico, i parchi urbani e i quartieri residenziali, per poi proseguire nelle frazioni del comune di Carpi, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza percepita e scoraggiare possibili condotte illecite.

Le pattuglie impiegate hanno garantito una presenza costante e visibile sul territorio, sia mediante controlli dinamici, con frequenti passaggi nelle aree monitorate, sia tramite soste mirate nei punti ritenuti maggiormente sensibili.

Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente 105 persone, di cui 41 cittadini stranieri, e sono stati controllati 18 veicoli. Sottoposto a verifiche, estese agli avventori, una sala VLT.