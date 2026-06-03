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Domani, giovedì 4 giugno, alle 21 la chiesa di Santa Maria del Tiepido, a Castelnuovo Rangone, ospiterà il concerto “Around”, primo appuntamento della rassegna “Montale è un classico”.

Con il concerto “Around”, il duo formato da Vanni Montanari al flauto e Donato D’Antonio alla chitarra accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio musicale attraverso epoche, culture e linguaggi diversi. Il programma accosta il raffinato gusto francese di Jacques Ibert all’inconfondibile brillantezza rossiniana, per poi aprirsi alle suggestioni orientali di Haru No Umi di Michio Miyagi, pagina celebre che fonde tradizione giapponese e sensibilità novecentesca. Le Danze popolari rumene di Béla Bartók restituiscono invece la vitalità delle radici popolari dell’Europa orientale, mentre i delicati Pieces di Carl Nielsen offrono uno sguardo intimo e poetico sulla tradizione nordica. Il concerto si conclude con due celebri movimenti dalle Histoires du tango di Astor Piazzolla, autentico omaggio alla modernità del tango argentino.

Interpreti di riferimento nel repertorio per flauto e chitarra, Vanni Montanari e Donato D’Antonio suonano insieme da quasi trent’anni, distinguendosi per la qualità delle loro interpretazioni e per un costante impegno nella valorizzazione della musica contemporanea. Accanto a una solida attività concertistica internazionale, che li ha portati in Europa, Giappone e Stati Uniti, il duo ha collaborato con numerosi compositori e realizzato progetti discografici apprezzati dalla critica, confermandosi una delle formazioni italiane più autorevoli e versatili nel panorama cameristico.