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La biblioteca Panizzi di via Farini rimarrà chiusa fino a tutta la prossima settimana, a causa di un importante guasto che ha riguardato il trasformatore elettrico che alimenta l’intero edificio. Dalle verifiche effettuate dai tecnici è emersa la necessità di sostituire l’apparecchiatura, che risulta gravemente compromessa. L’installazione del nuovo trasformatore richiederà diversi giorni poiché si tratta di una macchina di grandi dimensioni e di oltre 1600 chilogrammi di peso, da collocare nei sotterranei della biblioteca.

Tutte le iniziative in programma alla Panizzi in questi giorni – l’incontro dedicato a Meuccio Ruini di sabato 6 giugno e l’appuntamento “Biblio sotto le stelle” previsto per mercoledì 10 giugno – sono annullati e verranno riprogrammati il prima possibile.

È in corso in questi giorni, e prosegue all’interno della biblioteca, il trasferimento del patrimonio di libri e DVD che, a causa di infiltrazioni di acqua, era precluso al prestito e alla consultazione. Si tratta dei materiali della sezione Ragazzi che vengono spostati nella Sala Reggio per essere nuovamente accessibili al pubblico, dei DVD e di parte dei volumi della sezione Sport. Lo spostamento consentirà di effettuare le necessarie operazioni di tinteggio dei locali ora che, grazie alle temperature estive, le pareti si sono completamente asciugate.

La manutenzione dell’ascensore, chiuso al pubblico nei giorni scorsi, verrà effettuata non appena sarà ripristinata l’alimentazione elettrica.