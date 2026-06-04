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Guai giudiziari per 31enne fermato qualche sera fa, dopo un controllo degli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia in servizio in zona stazione, e trovato in possesso di oltre 280 grammi di hashish. Ad attirare l’attenzione degli operatori la sosta anomala di una Volkswagen Polo in piazzale Marconi, l’auto è rimasta ferma per diversi minuti con la portiera aperta e il conducete a bordo. Durante la sosta diverse persone hanno avvicinato il conducente per un veloce scambio di battute e si sono allontanate.

Alla vista degli agenti l’uomo ha cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dalla pattuglia della Polizia locale con l’ausilio dei militari dell’operazione Strade sicure presenti sul posto. Il nervosismo dell’uomo e il forte odore di hashish proveniente dai suoi vestiti e dall’abitacolo della macchina hanno convinto gli agenti a procedere a una rapida ispezione del mezzo. All’interno dell’auto gli agenti hanno infatti ritrovato un coltello con lama di oltre sei centimetri e due involucri di hashish da circa cento grammi ciascuno. Il 31enne, inoltre pur avendo nel portafoglio più di 430 euro in banconote di diversi tagli non riusciva a giustificare la provenienza di tale somma di denaro.

L’uomo, è stato quindi accompagnato negli uffici di via Brigata Reggio per le procedure di identificazione. Dopo aver eseguito una perquisizione in flagranza di reato, gli agenti in coordinamento con l’autorità giudiziaria, hanno dato seguito a un ulteriore accertamento perquisendo la residenza del 31enne. All’interno dell’abitazione la Polizia locale ha rinvenuto altri 50 grammi dello stesso tipo di stupefacente, per un totale di oltre 280 grammi. Il 31enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per il porto abusivo di oggetti atti a offendere.