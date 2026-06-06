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Partiranno lunedì 8 giugno i lavori di riqualificazione dei campi da gioco della Pista Polivalente di Via Tintoria, un intervento significativo che consentirà di rinnovare e valorizzare uno dei principali punti di riferimento per l’attività sportiva e ricreativa del territorio.

L’opera si rende necessaria per intervenire su strutture che nel tempo hanno evidenziato fenomeni di degrado e dissesto e prevede il completo rifacimento di due dei campi presenti nell’area. Il primo sarà destinato esclusivamente al calcio a 5, mentre il secondo verrà riqualificato e trasformato in uno spazio polivalente per la pratica del tennis e della pallavolo, ampliando così le opportunità di utilizzo per cittadini, associazioni sportive e giovani del territorio.

Nel dettaglio, i lavori comprenderanno il rifacimento della pavimentazione in resina e della relativa segnaletica di gioco su entrambi i campi. È inoltre previsto il rifacimento della recinzione metallica di separazione tra le due aree sportive, cui seguirà, in una fase successiva, la sostituzione dell’intera recinzione perimetrale dell’impianto.

«Con questo intervento restituiamo alla cittadinanza spazi rinnovati e più funzionali, capaci di rispondere alle esigenze delle associazioni sportive, dei giovani e di tutti coloro che praticano attività fisica. Investire nello sport significa investire nella qualità della vita della nostra comunità e creare nuove occasioni di incontro e socialità», sottolinea l’Assessore allo Sport Jessica Ghidoni.

L’investimento complessivo ammonta a circa 185.000 euro ed è sostenuto da un piano finanziario che ha permesso di ridurre in modo significativo l’impatto sulle risorse comunali. L’intervento beneficia infatti di un contributo regionale pari al 45% della spesa massima finanziabile, per un importo complessivo di 72.000 euro. La restante quota, pari a circa 113.000 euro, sarà coperta attraverso un finanziamento decennale ottenuto tramite l’Istituto per il Credito Sportivo, che consentirà al Comune di beneficiare del rimborso totale degli interessi e di distribuire la spesa nel tempo.

L’avvio del cantiere rappresenta un ulteriore passo nel percorso di miglioramento delle strutture pubbliche comunali e testimonia la volontà dell’Amministrazione di investire nello sport con l’obiettivo di offrire alla comunità un’area moderna, sicura e pienamente accessibile, capace di favorire la pratica sportiva e la socializzazione tra persone di tutte le età.