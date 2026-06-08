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Proseguono gli interventi collegati al cantiere della Nuova Porrettana.

Da domani, martedì 9 giugno, prenderanno il via i lavori di asfaltatura finale e rifacimento della segnaletica orizzontale in via Marconi alta, a completamento delle opere sulla rete fognaria già realizzate da Hera.

I lavori si svolgeranno dal 9 al 12 giugno nel tratto compreso tra via Cristoforo Colombo e il passaggio a livello, con l’istituzione di sensi unici alternati, divieti di sosta e modifiche temporanee alla viabilità.

Tra i principali provvedimenti previsti:

– percorsi pedonali alternativi e in sicurezza;

– limite di velocità a 5 km/h e divieto di sorpasso in prossimità del cantiere;

– divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate dai lavori;

– spostamento temporaneo degli stalli riservati alle persone con disabilità e delle aree di carico e scarico merci.

In via Corridoni saranno inoltre istituiti il divieto di sosta per tutta la durata del cantiere e il divieto di transito, eccetto per i mezzi d’opera, nel tratto compreso tra il civico 154 di via Marconi e l’intersezione con via Toti. In via Sandri sarà vietato l’accesso da via Marconi, con deviazione lungo via Colombo e obbligo di svolta a sinistra verso la Rotatoria Alpi.

Le prossime asfaltature

Il programma degli interventi proseguirà con:

– via Zannoni, dal 10 al 17 giugno, dove sarà istituito un senso unico alternato;

– parcheggio Montalcini – bretella Pannuti (Ex Casa della Salute), dal 17 al 23 giugno, con asfaltature in orario notturno e rifacimento della segnaletica orizzontale durante il giorno.

Si segnala inoltre che sabato 13 giugno lo spazio antistante la stazione ferroviaria resterà libero da occupazioni per consentire lo svolgimento di una manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri.

Dal 23 giugno fino alla fine di luglio sono programmati ulteriori interventi di ripristino del manto stradale, per i quali saranno diffuse comunicazioni specifiche.

Cantiere ANAS

Sempre nell’ambito dei lavori della Nuova Porrettana, dal 10 giugno e per circa 20 giorni il cantiere ANAS si sposterà lungo via Ronzani, avviando la cosiddetta “fase 2” dell’intervento. L’area di cantiere sarà posizionata davanti alla stazione ferroviaria. Per tutta la durata del cantiere è in vigore un senso unico alternato regolato da semaforo provvisorio.

L’Amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti durante il periodo dei lavori.