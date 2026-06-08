Martedì 9 giugno, il palco del teatro Astoria ospita il rock progressivo, con il concerto del gruppo Terramista, dalle ore 20.45. Lo spettacolo dal titolo “Metamorfosi” vedrà anche la partecipazione di Cristina Ravazzini e Massimo Nocetti dell’Accademia della Stravaganza. Un incontro tra musica, teatro, immagini e narrazione.
La serata è organizzata dall’associazione Amici della Musica ‘Nino Rota’, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.
L’ingresso a teatro è libero, con possibile offerta a discrezione dei partecipanti.
Terramista è un gruppo di musicisti fioranesi, sassolesi e modenesi che collabora a progetti musicali progressive proposti da Giancarlo Spaggiari.
Il rock progressivo è un genere della musica evoluto dal rock psichedelico britannico degli anni ‘60 e diffusosi in Germania, Italia e Francia nel corso di quel decennio e del successivo, nato per rispondere all’esigenza di dare alla musica rock maggiore spessore culturale e credibilità, attraverso contatti con generi diversi e contaminazioni con altre arti.