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Martedì 9 giugno, il palco del teatro Astoria ospita il rock progressivo, con il concerto del gruppo Terramista, dalle ore 20.45. Lo spettacolo dal titolo “Metamorfosi” vedrà anche la partecipazione di Cristina Ravazzini e Massimo Nocetti dell’Accademia della Stravaganza. Un incontro tra musica, teatro, immagini e narrazione.

La serata è organizzata dall’associazione Amici della Musica ‘Nino Rota’, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

L’ingresso a teatro è libero, con possibile offerta a discrezione dei partecipanti.

Terramista è un gruppo di musicisti fioranesi, sassolesi e modenesi che collabora a progetti musicali progressive proposti da Giancarlo Spaggiari.

Il rock progressivo è un genere della musica evoluto dal rock psichedelico britannico degli anni ‘60 e diffusosi in Germania, Italia e Francia nel corso di quel decennio e del successivo, nato per rispondere all’esigenza di dare alla musica rock maggiore spessore culturale e credibilità, attraverso contatti con generi diversi e contaminazioni con altre arti.