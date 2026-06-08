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Il meglio del cinema italiano e internazionale, i film più premiati e tanti ospiti: mercoledì 11 giugno prende il via la stagione del SuperCinema Estivo di Modena (Piazza Panini 100) con una serata speciale dedicata all’opera più amata e premiata dell’anno: “Le città di pianura” di Francesco Sossai, presentato da uno dei suoi protagonisti, Pierpaolo Capovilla, che sarà in arena per raccontare la sua esperienza e incontrare il pubblico.

Il road movie, ambientato nella sterminata pianura veneta al ritmo dell’ultimo bicchiere, è stato premiato con otto David di Donatello. Tra gli ospiti che saluteranno il pubblico in arena: il 17 giugno l’attrice Aurora Quattrocchi con “Gioia mia”; il 18 giugno Pif con il suo ultimo film, “Che Dio perdona a tutti”; il 5 luglio il regista Nicolangelo Gelormini con “La gioia” e il 16 luglio la regista Monica Guerritore con “Anna”. In programma tante serate speciali: il 19 giugno la sonorizzazione live di “Aurora” di Murnau a cura del Collettivo Soundtracks 2026 guidato dal musicista Karim Qquru (Zen Circus), in collaborazione con il Centro Musica di Modena; il 20 giugno in occasione della Giornata del Rifugiato verrà proiettato il cortometraggio di animazione “The Meatseller” di Margherita Giusti, in collaborazione con Porta Aperta, e a seguire l’acclamato film francese “I colori del tempo” di Cédric Klapisch, mentre in occasione del centenario della nascita di Marylin Monroe, il doppio omaggio con due dei film più iconici di Billy Wilder, che la vedono protagonista: 21 giugno “A qualcuno piace caldo”, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna e ad agosto “Quando la moglie è in vacanza”. Non mancheranno i film più acclamanti della stagione, come “Amarga Navidad” di Pedro Almodovar, “The Drama”, “Hamnet”, “Il Diavolo veste Prada 2”, “Sentimental Value”, “Marty Supreme”, “Una battaglia dopo l’altra” e “Cime Tempestose”, tanti film italiani, anteprime, opere in lingua originale e alcune sorprese. Con la conferma di “Cinema Revolution”, il pubblico vedrà i grandi successi del cinema italiano ed europeo al prezzo ridotto di 3,50 euro e sono attive le agevolazioni per i soci Coop e Arci e, novità del 2026, per gli studenti e studentesse di Unimore, per avvicinare sempre più giovani al fascino del grande schermo. Il bar è gestito da Volt cafè. L’arena, una delle più grandi a livello regionale, è stata assegnata dal Comune di Modena, in seguito a bando, all’associazione Supercinemaestivo Aps che la gestisce in collaborazione con Arci Modena. Il programma completo disponibile su www.arcimodena.org

Il programma di giugno

Come dicevamo, la stagione di film sotto le stelle si apre giovedì 11 giugno con la rassegna “Accadde domani: un anno di cinema italiano” in collaborazione con Fice che presenta “Le città di pianura” di Francesco Sossai presentato da uno dei protagonisti, Pierpaolo Capovilla, e prosegue domenica 14 con “La grazia” di Paolo Sorrentino, un’ode comica e malinconica sulla condizione umana. Vincitore del Premio Francesco Pasinetti come miglior film italiano alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2025 e lunedì 15 “Le cose non dette” di Gabriele Muccino, che racconta della sottilissima linea tra bene e male e di ciò che scorre in mezzo alle nostre vite travolgendole spesso come un fiume in piena, con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Martedì 16 è la volta della Palma d’Oro 2025: “Un semplice incidente” di Jafar Panahi, che scontata la pena inflittagli dal regime iraniano, gira un film in cui la denuncia si fa durissima anche se nell’involucro di una apparente commedia. Sempre per la rassegna di cinema italiano, mercoledì 16 troviamo con “Gioia mia” film d’esordio di Margherita Spampinato, un film nostalgico che guarda ad un’estate italiana che forse non esiste più, presentato dall’attrice Aurora Quattrocchi, premiata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello e mercoledì 17 “Che Dio perdona tutti” di Pif, che sarà presente in arena per salutare il pubblico. Il film si basa sul suo omonimo romanzo pubblicato nel 2018 e ispirato ad un incontro fra il regista e Papa Bergoglio. Il 23 giugno “La vita va così” di Riccardo Milani, un racconto ironico e appassionante lungo vent’anni, che riflette sulle radici e i cambiamenti, mentre giovedì 25 arriva “Cinque secondi” di Paolo Virzì, che si chiede che cos’è un padre e riflette sulle seconde occasioni, sulla perdita e sulla tenerezza. Il 30 giugno è la volta di “Primavera” di Damiano Michieletto, vincitore di quattro David di Donatello, ispirato al romanzo “Stabat Mater” di Tiziano Scarpa che parla dell’ingiustizia della condizione femminile e del potere della musica. Oltre ai film italiani, la rassegna propone le proiezioni delle opere più premiate e discusse della stagione trascorsa: si parte venerdì 12 con “Sentimental value” di Joachim Trier, premiato agli Oscar 2026 come miglior film internazionale, che racconta la storia di due sorelle che affrontano il ritorno del padre regista e l’arrivo di una star americana che sconvolge gli equilibri della loro fragile famiglia, mentre sabato 13 arriva “Il diavolo veste Prada 2” di David Frankel, che segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione. Nel cast Meryl Streep e Anne Hathaway che tornano nei loro iconici ruoli a vent’anni dall’uscita del primo iconico film. Il 21 giugno uno dei film più discussi: “The Drama” di Kristoffer Borgli, con Zendaya e Robert Pattinson, una commedia surreale che rompe le convenzioni sociali e parla di ognuno di noi e mercoledì 24 “Buen Camino” di Genano Nunziante con protagonista Checco Zalone, che si è aggiudicato il Premio dello Spettatore ai David di Donatello, e che trasforma il camminare in una metafora per attraversare la vita. Venerdì 26 arriva “Norimberga” di James Vanderbilt, che partendo dal tribunale internazionale istituito dopo la Seconda Guerra Mondiale mette in scena un corpo a corpo intellettuale tra Hermann Goring e lo psichiatra americano incaricato di fargli una valutazione di salute mentale. Il 27 giugno arriva “Hamnet” di Chloé Zhao, che racconta la morte del figlio di Shakespeare dal punto di vista della moglie Anne, fonte di dolore e ispirazione per la nascita di “Amleto”. Con Paul Mescal e Jessie Buckley, premiata come migliore attrice protagonista agli Oscar; domenica 28 l’ultima opera di Pedro Almodovar, “Amarga Navidad”, dove il regista torna nella sua Spagna per parlare di elaborazione del lutto ma anche di ritmi frenetici della vita, mentre lunedì 29 arriva “La tenerezza” di Carine Tardieu, tratto dal romanzo “L’Intimité” di Alice Ferney, una storia di affetti incrociati, un’ode alla solidarietà di incredibile delicatezza.

Supercinema Extra, una pizza piena di cultura, sport e socialità

In piazza Panini torna SuperCinema Extra, un cartellone di iniziative per animare il Parco della Creatività negli spazi vicino all’ingresso dell’arena con tante iniziative per famiglie, adulti, ragazzi e bambini: dal 16 giugno, per quattro martedì alle 20, la rassegna “Scrittrici sotto le stelle” in collaborazione con Ubik Modena, che apre con Chiara Tagliaferri che presenta “Arkansas” (Mondadori) e prosegue il 23 con Silvia Grasso e il suo “Le differenze che stiamo attraversando” (Mimesis) e il 30 con Sara Rattano con “Il vestito di mia madre. Storia di Sara Mattei, antifascista” (Piemme). Mercoledì 17 e 24 serata di corti teatrali con “Primati” a cura di Drama Teatro e Bonobo Teatro. Per entrambe le rassegne sarà allestito un salottino. A giugno tutti i sabati mattina dalle 10 alle 11 ginnastica tonica con Alessandra Albiati di Asia Modena e dalle 10.30 alle 12 laboratori per bambine e bambini con Arci Modena. Sempre per i più piccoli, tutti i giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 19 laboratori musicali. Le iniziative sono a ingresso libero, gratuito e senza prenotazione. SuperCinema Extra 2.0 è a cura di Supercinemaestivo Aps, Arci Modena, Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con realtà del territorio, con il sostegno della Fondazione di Modena e il patrocinio del Comune di Modena.

Informazioni e accessibilità

A giugno le proiezioni iniziano alle 21.45, la biglietteria apre un’ora prima dello spettacolo. Biglietteria online (solo biglietti interi) suwww.webtic.it fino all’inizio della proiezione con accesso diretto alla sala, senza passaggio in biglietteria, il pubblico quindi potrà sedersi nella posizione desiderata. Presso la biglietteria è sempre possibile acquistare biglietti in prevendita. Dall’11 giugno al 18 giugno biglietto intero € 6,50 – ridotto € 5 (per bambini/e fino a 14 anni, persone over 65 anni, soci/e Arci, soci/e Coop Alleanza 3.0, studenti/esse Unimore). Dal 19 giugno a fine stagione per i film italiani e europei aderenti a Cinema Revolution: posto unico € 3,50 (valore nominale del biglietto € 6,50); per i film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution: biglietto intero € 6,50 – ridotto € 5 (per bambini/e fino a 14 anni, persone over 65 anni, soci/e Arci, soci/e Coop Alleanza 3.0, studenti/esse Unimore). Per la serata del 19 giugno: biglietto unico a € 5. Scrivere a modenasupercinemaestivo@gmail.com per informazioni relative a gruppi di centri di accoglienza, comunità minori, strutture protette. Informazioni e programma aggiornato su www.arcimodena.org.