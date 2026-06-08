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Da martedì 9 giugno si riaccende il grande schermo del Cinema sotto le stelle all’Arena Stalloni di via Samarotto a Reggio Emilia. Fino al 6 settembre ritorna così l’appuntamento quotidiano (sette sere su sette) con il cinema estivo curato dall’Arci Reggio Emilia e realizzato in collaborazione con Gruppo Hera, Coop Alleanza 3.0, Emil Banca, Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna e FICE.

Il meglio del cinema italiano e internazionale, incontri con autori e presentazioni, sono da sempre gli ingredienti principali dello spazio open air di via Samarotto. 90 serate in tutto che nel mese di luglio inizieranno alle 21,30 con un programma creato ad hoc per soddisfare i gusti di tutti. Numerosi anche quest’anno i film di qualità presenti in cartellone molti dei quali si potranno vedere con il biglietto di ingresso a soli 3,50 euro, grazie alle iniziative Cinema in Festa (15, 16, 17 e 18 giugno) e Cinema Revolution. Per conoscere in dettaglio i film targati Cinema Revolution e più in generale il programma complessivo dell’Arena, oltre che le diverse possibilità di sconto sul biglietto, è disponibile il sito Internet dedicato, arenastalloni.it. Da arenastalloni.it è possibile consultare l’intera programmazione, acquistare i biglietti, conoscere le promozioni e partecipare alla community whatsapp su cui verrà quotidianamente condiviso il film del giorno.

“L’Arena Stalloni – dice il presidente Arci Daniele Catellani – è uno dei luoghi più suggestivi del centro storico. Ritorniamo qui con entusiasmo, tanta passione e attenzione alla sostenibilità che non può essere solo una eventualità. Speriamo che al pubblico piaccia la selezione di film che abbiamo immaginato quest’anno. L’invito per tutti è quello di spegnere le piattaforme online e ritornare a godere la visione di un film sotto le stelle, felici di assistere a questo spettacolo senza rivali che è il cinema sul grande schermo all’aria aperta”.

Anche quest’anno tutta l’attività dell’Arena è stata calibrata con attività volte a garantire la migliore sostenibilità ambientale degli eventi culturali. Un esempio: per abbattere il consumo di plastica, grazie a un erogatore installato nell’arena, l’acqua minerale sarà gratuita con l’acquisto di un bicchiere non usa e getta.

E veniamo ai film, in particolare alla prima parte del programma. Martedì 9 giugno si alza il sipario con Aemilia 220 – La Mafia sulle rive del Po (ingresso gratuito) di Claudio Canepari e Giuseppe Ghinami, documentario che ripercorre i primi passi investigativi che porteranno ad uno dei più grandi processi per mafia del Nord Italia.

Dopo la serata inaugurale, il Best of dei mesi di giugno e luglio si compone di numerosi titoli di rilievo. Si parte con una coppia di film straordinari, Un semplice incidente dell’iraniano Jafar Panahi, Palma d’oro a Cannes 2025 e candidato come miglior film internazionale agli ultimi premi Oscar, e Lo straniero di François Ozon, che adattando l’omonimo romanzo di Camus conferma di essere uno dei maggiori cineasti europei. Imperdibile anche la proiezione venerdì 12 giugno del film israeliano The Sea di Shai Carmeli-Pollak, sulla drammatica situazione a Gaza. In occasione della proiezione del film l’Arci si farà promotrice di una raccolta fondi per Gaza tramite il sostegno al progetto Rec Remedial Educational Centre una realtà che continua a operare quotidianamente in condizioni estremamente difficili, garantendo interventi concreti e immediati. A presentare la serata, che inizierà eccezionalmente alle 20.45, ci sarà la giornalista Giulia Innocenzi. Ancora cinema europeo di grandissima qualità sabato 13, con il vincitore dell’Oscar al miglior film internazionale Sentimental Value di Joachim Trier, che verrà riproposto anche in lingua originale il 16 luglio per godere appieno dello straordinario lavoro del cast. Non sarà l’unico titolo in lingua originale già annunciato: il 30 giugno il capolavoro di Miloš Forman Qualcuno volò sul nido del cuculo aprirà le danze dei classici in versione restaurata, a seguire il provocatorio The Doors di Oliver Stone (14 luglio) e uno dei più grandi film di fantascienza mai realizzati, Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg (28 luglio). A questi titoli si aggiunge anche un’altra novità, Michael di Antoine Fuqua, biopic del leggendario Michael Jackson, che sarà proiettato in lingua originale giovedì 23 luglio.

Spazio anche, ovviamente, al cinema italiano: tra i tanti La grazia di Paolo Sorrentino (che verrà presentato dal montatore del film Cristiano Travaglioli sabato 11 luglio), Le città di pianura di Francesco Sossai, vincitore di 8 David di Donatello (presentato il 29 giugno dall’attore e musicista Pierpaolo Capovilla), …che Dio perdona a tutti di Pif (che sarà con noi il 27 giugno), La vita va così di Riccardo Milani, che presenterà il film il 20 luglio. La stessa sera sarà l’occasione per rivedere anche due restauri d’eccezione: il classico (da riscoprire assolutamente) Django del maestro Sergio Corbucci (7 luglio) e il supercult Arrapaho di Ciro Ippolito, che sarà all’Arena Stalloni il 21 luglio.

Poi, ancora, il premio Oscar Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson (25 luglio), Marty Supreme di Josh Safdie (17 giugno), Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao con la premio Oscar Jessie Buckley (21 giugno e 12 luglio), Amarga navidad di Pedro Almodóvar (4 luglio), Il caso 137 di Dominik Moll (18 luglio), L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho (31 luglio) e grandi film pop come Cime tempestose di Emerald Fennel (15 giugno) e Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel (19 giugno, 22 luglio).

Le rassegne: Cinema sotto le stelle, Accadde domani e Ci Lavoro

Anche quest’anno ritroveremo le tre rassegne divenute ormai classiche: Cinema sotto le stelle e Accadde domani, organizzate da Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia in collaborazione con Arci Reggio Emilia e Fice Emilia-Romagna, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei registi Pif (27 Giugno) e Riccardo Milani (20 luglio) e dell’attore Pierpaolo Capovilla (29 giugno). A queste si aggiunge la rassegna Ci Lavoro, in collaborazione con la Cgil di Reggio Emilia, che proporrà tre titoli di interesse sociale (ingresso 2 euro per gli iscritti Cgil). Il 2 luglio Ci Lavoro propone il bellissimo La mattina scrivo di Valérie Donzelli, il 10 luglio il feroce No other choice – Non c’è altra scelta di park Chan-wook e si chiuderà il 1 settembre con la proiezione, per il 55esimo anniversario, del capolavoro di Elio Petri La classe operaia va in paradiso, Palma d’oro a Cannes nel 1971.



Gli appuntamenti della rassegna Cinema sotto le stelle saranno dieci in tutto. Al centro della rassegna curata dall’Ufficio cinema del Comune e Arci saranno due gli ambiti cinematografici protagonisti: il cinema classico riproposto nella versione restaurata e alcuni titoli di film prodotti e realizzati nella nostra regione. Dopo l’esordio della rassegna martedì 9 giugno in apertura di arena con Aemilia 220 – La Mafia sulle rive del Po (ingresso gratuito), il 28 giugno toccherà al film Giovannino Guareschi – Non muoio nemmeno se mi ammazzano (anch’esso ad ingresso gratuito), fresco di anteprima a Ciné, che verrà presentato dal regista Andrea Porporati e dall’attore Giuseppe Zeno. Accadde domani da sempre propone il meglio del cinema italiano presentato dagli stessi autori. Un’importante iniziativa che da oltre trent’anni grazie a Fice Emilia Romagna, è incentrata sulla valorizzazione del cinema nazionale e sulle opere prime. (Una scheda di approfondimento è presente in cartella)

Prosegue la lunga storia che vede Arci e il Gruppo Hera collaborare su progetti vari e articolati: «Essere vicini al territorio significa costruire collaborazioni con le realtà che ne rappresentano il tessuto sociale e culturale ­­– ha dichiarato Roberta Pe, Responsabile Associazioni, Hera Comm S.p.A. – Attraverso iniziative come questa, il valore della partnership si traduce in un beneficio concreto per i cittadini, che diventano i destinatari finali di un legame capace di generare opportunità di partecipazione e valorizzazione della comunità locale».

Coop Alleanza 3.0 sostiene il Cinema Estivo – Arena Stalloni e per i soci della Cooperativa sono previste riduzioni sul costo dei biglietti acquistati alle casse del cinema. Per la Cooperativa la cultura – che si esprime anche attraverso la settima arte – è una delle principali chiavi per interpretare e costruire il futuro: oltre a produrre conoscenza, ha un ruolo cardine nel processo di superamento dei pregiudizi e delle distanze, allarga gli spazi di condivisione e crea un benessere diffuso in chi ne fruisce, con ricadute positive per tutta la comunità. «Anche quest’anno Coop Alleanza 3.0 sostiene con convinzione il Cinema Estivo – Arena Stalloni, promosso da Arci: un’iniziativa che arricchisce l’estate reggiana con una proposta culturale di qualità e momenti di socialità aperti a tutte e tutti» dichiara Federica Degli Esposti presidente del Consiglio di Zona soci Reggio Emilia-Val d’Enza Coop Alleanza 3.0, «Crediamo – conclude Degli Esposti – che la cultura sia un elemento fondamentale per il benessere della comunità, ed è per questo che, accanto al nostro sostegno, abbiamo deciso di offrire anche buoni spesa al pubblico delle serate in programma».