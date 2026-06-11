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La scorsa notte un furto con scasso è stato perpetrato ai danni di un Kebab in via Fratelli Cervi a Reggio Emilia, nella frazione di Pieve Modolena. L‘allarme è stato attivato poco dopo le 2:00, quando la centrale operativa di un istituto di vigilanza ha rilevato la presenza di una figura sospetta all’interno dell’esercizio grazie al sistema di videosorveglianza. Sul posto è intervenuto tempestivamente l’equipaggio della radiomobile che, insieme al titolare del locale, ha eseguito un attento sopralluogo della struttura.

Stando a una prima ricostruzione degli eventi, un individuo non ancora identificato è riuscito a introdursi nel locale infrangendo la vetrata d’ingresso utilizzando un tombino come arma impropria. Una volta dentro, il ladro ha sottratto circa 700 euro in contanti dal registratore di cassa, dileguandosi prima dell’arrivo dei carabinieri. Il danno complessivo, comprendente sia la somma rubata sia i notevoli danni alla vetrata, è ancora in fase di stima. Nel frattempo, proseguono le indagini per risalire all’identità del responsabile.