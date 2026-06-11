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A seguito dell’inaugurazione del Palazzo Municipale, restaurato e restituito alla comunità, il Comune di Bibbiano si appresta a completare il trasferimento degli uffici nella sede storica di Piazza Damiano Chiesa.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di trasloco in condizioni di sicurezza e garantire il corretto allestimento degli spazi di lavoro, sono state disposte alcune chiusure temporanee degli uffici comunali.

Nel dettaglio:

• Gli Uffici Anagrafe, Stato Civile, URP e Protocollo rimarranno chiusi al pubblico dal 26 al 30 giugno compresi. Durante tale periodo saranno comunque garantiti i servizi essenziali, la reperibilità per le pratiche indifferibili e per gli adempimenti connessi ai decessi;

• Tutti gli altri uffici comunali saranno chiusi dal 22 al 30 giugno compresi, ad eccezione del Servizio Sociale Territoriale e dell’Ufficio di Segreteria del Sindaco, che continueranno a essere regolarmente operativi.

Durante i giorni interessati dal trasloco sarà possibile contattare la Segreteria del Sindaco (0522 253215 / segreteria.sindaco@comune.bibbiano.re.it), che rimarrà a disposizione dei cittadini per informazioni e necessità.

A partire dal 1° luglio 2026, tutti gli uffici comunali saranno nuovamente aperti e operativi presso il Municipio restaurato. Fanno eccezione gli uffici del Servizio Sociale Territoriale che, in questa prima fase, non saranno interessati dal trasferimento e continueranno a svolgere la propria attività presso la sede attuale, situata al secondo piano dell’edificio ex Carducci 1/A, in Piazza Damiano Chiesa 2. L’Amministrazione Comunale ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione durante questa fase di trasferimento e si scusa sin d’ora per gli eventuali disagi che potranno verificarsi. Le date indicate potrebbero subire variazioni a causa di imprevisti o esigenze organizzative. Eventuali modifiche al cronoprogramma saranno tempestivamente comunicate attraverso i canali istituzionali del Comune.