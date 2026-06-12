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Giovedì 18 giugno a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, alle 18.30, incontro aperto a tutti i cittadini su: “Comunità energetiche rinnovabili (CER). Produrre e condividere energia insieme”. Nel corso dell’iniziativa sarà presentata la CER Bassa Modenese di cui fanno parte i Comuni di Camposanto, Medolla, San Felice. La CER è aperta, per natura, a tutte le adesioni di consumatori e produttori interessati, uniti in una rete che fa risparmiare e porta vantaggi al territorio. Per maggiori informazioni: cerbassamodenese@gmail.com