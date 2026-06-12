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Tutti gli otto comuni dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord sono stati invitati a partecipare a Velo-City, il più importante summit internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile, in programma a Rimini dal 16 al 19 giugno 2026, per ritirare la bandiera “Comuni Ciclabili”, assegnata da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), un importante strumento di valutazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in campo dai Comuni: dalla realizzazione di infrastrutture ciclabili alla sicurezza stradale, dalla comunicazione al cicloturismo.

Con oltre 1.500 delegati provenienti da più di 60 Paesi, Velo-city rappresenta il principale appuntamento internazionale per amministratori, esperti e operatori impegnati nella mobilità attiva e nella progettazione urbana del futuro.

La partecipazione dei Comuni dell’Unione della Bassa Modenese all’evento riminese conferma l’effettiva creazione di un percorso condiviso, orientato alla costruzione di territori sempre più accessibili, sicuri e sostenibili, dove la bicicletta diventa mezzo quotidiano di spostamento e occasione di valorizzazione ambientale e turistica. La presenza dei rappresentanti degli otto comuni dell’Unione a Rimini, potrà inoltre favorire il confronto con altre realtà territoriali per conoscere e studiare strategie utili a sviluppare nuovi investimenti nella mobilità sostenibile.

A ritirare le bandiere per i comuni dell’Area Nord saranno: la sindaca Monja Zaniboni per Camposanto, il sindaco Stefano Venturini per Cavezzo, la vice sindaca Katia Pedrazzoli per Concordia sulla Secchia, l’assessore Fiorenzo Gatto per Finale Emilia, il sindaco Alberto Calciolari per Medolla, il sindaco Michele Goldoni per San Felice, la sindaca Veronica Morselli per San Possidonio, e il Sindaco Sauro Borghi per San Prospero.