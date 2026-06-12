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Domenica 14 giugno 2026, a partire dalle ore 09:00, nella centrale Piazza Prampolini avrà luogo un evento organizzato nell’ambito della “Giornata Mondiale del Donatore del Sangue” dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, l’AVIS Provinciale e l’Associazione DonatoriNati.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue rappresenta un momento di rilevanza internazionale volto a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di sangue volontaria, periodica e gratuita, quale gesto concreto di solidarietà e responsabilità civile, il tutto promuovendo la cultura della solidarietà e del dono volontario.

L’evento, fortemente voluto dal Questore della Provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, vedrà la presenza in Piazza Prampolini di diversi stand informativi e autovetture della Polizia di Stato, tra cui la Lamborghini Urus, nonché alcuni mezzi del Comando Vigili del Fuoco.

L’iniziativa sarà arricchita anche dalla partecipazione dei neocampioni atleti del Valorugby Reggio Emilia che appena 10 giorni fa hanno conquistato il primo storico scudetto nel campionato italiano di rugby.

Inoltre, sarà presente un’emoteca e personale medico dell’AVIS e della Polizia di Stato e sarà possibile effettuare gli esami ematici preliminari alla donazione per poi essere contattati dai diversi centri AVIS presenti a Reggio Emilia e provincia.