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Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, Dr. Salvatore Angieri, alla presenza del Sindaco di Reggio Emilia, della Provincia e dei vertici delle Forze di Polizia, nonché del Comandante del Raggruppamento Emilia Romagna – Toscana dell’Operazione Strade Sicure e del Comandante e del Vicecomandante della Polizia Locale di Reggio Emilia.

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i servizi resi nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. In proposito, il Prefetto ha disposto servizi quasi statici, anche appiedati, al fine di assicurare migliore visibilità degli operatori presso la Stazione Storica del Capoluogo e nelle zone limitrofe.

Oggetto di valutazione, in sede di Comitato, è stata anche l’ordinanza sindacale antibivacco, richiesta dal Prefetto al fine di rafforzare i controlli in alcune zone della città particolarmente sensibili. Al riguardo, il Prefetto ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il lavoro svolto, auspicando in maggiori controlli.

Inoltre, sono stati esaminati i profili di safety e security concernenti il concerto che si terrà in prossimo 24 giugno in Piazza della Vittoria. Il Prefetto, infatti, ha precisato che “sebbene si tratti di un impegno ormai noto per la città, è opportuno esaminare tutti gli aspetti concernenti la sicurezza, al fine di assicurare che l’evento si svolga in una cornice di massima sicurezza, stante l’attrattività dell’evento e la previsione di molti partecipanti”. Gli aspetti tecnici sono stati demandati ad una prossima riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e al tavolo tecnico presso la Questura.