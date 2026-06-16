<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Scandiano ha ospitato, da venerdì 12 a domenica 14 giugno, le Nazionali maschile e femminile di bowling sordi, impegnate nell’ultima fase di preparazione in vista dei Campionati Europei di bowling EDSO 2026, in programma a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese.

Il raduno tecnico federale, promosso nell’ambito dell’attività della Federazione Sport Sordi Italia e del Centro Tecnico Federale FSSI di Castelnovo ne’ Monti, ha visto azzurri e azzurre allenarsi sulle piste del Central Perk Bowling di Scandiano, in via Giovanni Fattori, sede delle sedute tecniche che hanno accompagnato gli ultimi giorni prima dell’appuntamento continentale.

La presenza delle due Nazionali ha rappresentato per Scandiano un momento importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per il valore inclusivo e comunitario dell’iniziativa. Atleti, tecnici e accompagnatori hanno vissuto tre giornate di lavoro, preparazione e condivisione, confermando il legame crescente tra il territorio scandianese e lo sport accessibile, capace di unire alto livello agonistico, partecipazione e attenzione alle diverse abilità.

Nella mattinata di sabato 13 giugno, l’assessora alla promozione del territorio Silvia Venturi, insieme a un’interprete LIS, ha accompagnato la delegazione azzurra in una visita guidata alla Rocca dei Boiardo. Un’occasione per far conoscere agli atleti uno dei luoghi simbolo della città e per offrire loro un momento di incontro con la storia, la cultura e l’identità di Scandiano.

Il programma del raduno ha previsto l’arrivo delle Nazionali nella serata di venerdì, le sessioni di allenamento nella giornata di sabato e nella mattinata di domenica, oltre ai momenti conviviali organizzati tra Scandiano e Albinea.

L’assessora Silvia Venturi: «Da tempo prosegue la collaborazione tra il nostro Comune e la Federazione Sport Sordi Italia che ha sede a Castelnovo Monti. E’ sempre un piacere ospitare nella nostra città queste comitive di sportivi, che non si limitano mai al solo allenamento ma vogliono scoprire le bellezze dei territori che attraversano. E così è stato anche durante questo weekend, quando ho avuto l’onore di accompagnare gli azzurri alla scoperta del grande cantiere che sta interessando la Rocca dei Boiardo. Abbiamo sia raccontato la storia della Rocca sia come gli spazi attuali vengono utilizzati per le numerose iniziative che l’animano, soprattutto durante il periodo primaverile ed estivo».