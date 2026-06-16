La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia è stata informata da alcuni cittadini che hanno ricevuto un sms con il seguente testo “Si prega di Contattare urgentemente i nostri uffici CUP al numero +3989342244 per importanti informazioni che la riguardano“.
In realtà si tratta di un tentativo fraudolento che cerca di indurre i cittadini a chiamare il numero indicato con conseguente perdita di denaro.
Questi messaggi sono falsi e non provengono dall’Azienda USL.
Si invita a non rispondere e a non richiamare il numero, a non cliccare su eventuali link e a non fornire dati personali.