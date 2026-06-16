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Quando un bambino si ammala, la vita di un’intera famiglia cambia all’improvviso. Le giornate si riempiono di visite, ricoveri, viaggi, attese e preoccupazioni. Per molti genitori, alla paura della malattia si aggiunge la necessità di lasciare la propria casa e trasferirsi anche per lunghi periodi in un’altra città per consentire al proprio figlio di accedere alle terapie necessarie. Per offrire un sostegno concreto ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie nasce CON CURA, il progetto ideato da Officine Buone, organizzazione di volontariato che porta musica, cucina e intrattenimento nei luoghi di cura per umanizzare l’esperienza ospedaliera, e A Casa Lontani Da Casa, realtà non profit che si occupa di accoglienza e sostegno ai pazienti e alle famiglie che devono spostarsi per ricevere cure lontano dalla propria città.

CON CURA è rivolto ai pazienti oncologici pediatrici seguiti da centri specializzati come a Bologna il Policlinico di Sant’Orsola, con particolare attenzione alle famiglie che affrontano la mobilità sanitaria.

Oltre ai servizi di assistenza pratica, grazie al coinvolgimento di musicisti, chef e artisti volontari, i bambini e le loro famiglie potranno vivere numerosi momenti di svago e condivisione nei reparti ospedalieri che contribuiranno a rendere più sereno il periodo del ricovero e a umanizzare l’esperienza di cura.

Le altre Regioni coinvolte sono Lombardia, Lazio e Piemonte con diversi centri di eccellenza nella cura e nell’assistenza dei pazienti oncologici pediatrici, tra cui l’Istituto Nazionale Tumori di Milano; Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma; U.G.I. ODV di Torino, organizzazione che accoglie i pazienti pediatrici in cura presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita e le loro famiglie.

Il programma di supporto, della durata di 16 mesi, comprende una rete di servizi concreti e gratuiti pensati per alleggerire il peso della malattia per oltre 1000 pazienti e 2000 familiari in tutte le strutture coinvolte, nello specifico:

1500 notti gratuite di accoglienza in strutture vicine ai centri di cura;

50 ore di supporto psicologico per affrontare il percorso con maggiore serenità;

200 buoni spesa per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità;

600 trasporti gratuiti per gli spostamenti legati alle cure;

attività di counseling per il rientro a casa dopo le dimissioni;

attività ludiche nei reparti, come concerti e laboratori di cucina.

“CON CURA nasce dalla consapevolezza che, accanto alle terapie, esistono bisogni quotidiani che possono diventare un peso enorme per le famiglie: un luogo in cui dormire, un aiuto per gli spostamenti, un sostegno psicologico e momenti di leggerezza durante il ricovero. Con questo progetto abbiamo voluto costruire una rete di supporto concreta e integrata, capace di accompagnare bambini e famiglie lungo tutto il percorso di cura, mettendo al centro la persona oltre la malattia. Agire ‘con cura’ significa proprio questo: offrire vicinanza, ascolto e supporto continuo nei momenti più difficili”, dichiara Ugo Vivone, Managing Director di Officine Buone.

“Quando un bambino si ammala, tutta la famiglia vive un periodo complesso che richiede energia, risorse economiche e grande tenuta emotiva. Grazie a CON CURA abbiamo unito competenze e reti solidali per offrire un sostegno integrato che aiuti i genitori ad affrontare le difficoltà pratiche ed emotive della malattia. Il nostro obiettivo è far sentire ogni famiglia accolta, supportata e meno sola, affinché possa dedicare tutte le proprie energie al benessere del bambino”, dichiara Laura Gangeri, Presidente di A Casa Lontani Da Casa.

L’iniziativa è realizzata grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere sul Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica – Avviso n. 1/2025.