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Nella città di Bologna per il mese di maggio 2026 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +0,2% e un tasso tendenziale di +2,8%.

In maggio sono in aumento su base annua le divisioni di “Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari” (+5,3%), “Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili” (+4,7%), “Trasporti” (+4,2%), “Servizi finanziari e assicurativi” (+4,2%), “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+2,9%),“Servizi di ristoranti e servizi di alloggio” (+2,7%),“Bevande alcoliche e tabacchi” (+2,6%),“Servizi di istruzione” (+2,0%), “Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione” (+1,4%),“Sanità”(+1,4%),“Ricreazione, sport e cultura”(+1,1%).

Sono in diminuzione le divisioni di “Abbigliamento e calzature” (-0,4%) e “Informazione e

Comunicazione” (-2,6%).