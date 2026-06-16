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Si è conclusa nei giorni scorsi, nelle scuole materne di Maranello, la consegna dei libri donati dal Comune nell’ambito del Progetto Continuità Infanzia-Primaria, realizzato dall’Ufficio Istruzione in collaborazione con le volontarie dell’associazione ‘Librarsi’.

Ad ogni bambino iscritto all’ultimo anno della scuola d’infanzia, l’assessora all’Istruzione Laura Costi ha infatti consegnato di persona una copia dei libri letti il mese scorso dalle volontarie e selezionati insieme alle insegnanti per trattare temi utili ai bimbi nel loro imminente passaggio alla scuola primaria.

Ognuno di loro potrà portare con sé questo libro a settembre nei primi giorni di scuola come oggetto di transizione e in autunno la storia di Pippi Calzelunghe – letta in tutte le sezioni – sarà il tema di una lettura ‘teatralizzata’ dagli stessi alunni delle classi prime, per un evento che si terrà in Auditorium.

“Con questo dono – sottolinea l’assessora Costi – vogliamo accompagnare i bambini in un momento importante del loro percorso di crescita e di apprendimento. Il libro rappresenta uno strumento prezioso per alimentare curiosità, immaginazione e amore per la lettura fin dai primi anni di vita. Sapere che questi volumi li attenderanno anche nelle future classi prime alla primaria rende ancora più significativo il progetto, offrendo ai bambini un riferimento familiare nel passaggio verso una nuova esperienza educativa”.