Inaugurata oggi in Fabio Perini a Bologna la mensa dipinta dagli studenti

Fabio Perini S.p.A., leader mondiale nel settore converting e packaging, inaugura a Bologna il progetto alternanza scuola-lavoro con i ragazzi del Liceo Artistico Arcangeli. Tale collaborazione è nata dall’idea di coinvolgere gli studenti dell’Istituto per portare innovazione e novità nel decoro della mensa aziendale della sede bolognese.

Il progetto di alternanza scuola-lavoro, obbligatorio per tutti i ragazzi a partire dalla terza superiore, permette ai giovani di essere coinvolti in lavori pertinenti al loro indirizzo di studio, direttamente sul campo e sotto la supervisione della prof.ssa Valeria Milo, e alla Fabio Perini S.p.A. di portare avanti un progetto in modo abbastanza autonomo, senza coinvolgere un ente esterno.