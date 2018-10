Casalgrande: allarme e carabinieri mettono in fuga i ladri

» Casalgrande - Cronaca

E’ andata male la trasferta delittuosa degli ignoti ladri che questa notte hanno raggiunto il comune di Casalgrande per compiere un furto ai danni di una sala giochi ubicata in via Statale. L’allarme fumogeno congiunto al rapido intervento dei carabinieri della stazione di Casalgrande, ha fatto desistere i malviventi che hanno preferito fuggire poco prima dell’arrivo dei militari che hanno avviato quindi una vera e propria caccia all’uomo nella zona senza riuscire a rintracciare i malviventi riusciti a fuggire comunque a mani vuote.

L’origine dei fatti poco prima delle 3 di oggi 20 ottobre 2018 quando ignoti ladri hanno raggiunto via Statale a Casalgrande puntando le loro attenzioni furtive avuto riguardo alla predetta sala giochi dove accedevano, con l’intento di rubare la macchina cambia monete, dopo aver infranto, con l’utilizzo di un tombino, la vetrata della porta d’ingresso. L’allarme fumogeno unitamente a quello giunto al 112 da parte di un istituto dio vigilanza ha però indotto i malviventi a fuggire prima dei militari. Le ricerche dei ladri, immediatamente scattate nell’intero comprensorio ceramico non hanno consentito, per ora, ai Carabinieri di intercettare i ladri riusciti a dileguarsi.