‘Cenerentola Tour’ di Enrico Nigiotti prende il via ufficialmente il 4 aprile dal Teatro Duse di Bologna

Dopo la data zero di San Benedetto del Tronto, parte ufficialmente giovedì 4 aprile alle 21 dal Teatro Duse di Bologna il ‘Cenerentola Tour’ del cantautore livornese Enrico Nigiotti. Il tour nei teatri, promosso da Massimo Levantini per 1Day, celebra ‘Cenerentola e altre storie…’ (Sony Music Italy), edizione speciale dell’ultimo album di inediti che contiene il singolo ‘Nonno Hollywood’, brano in gara alla 69° edizione del Festival di Sanremo e vincitore del Premio Lunezia per Sanremo, scritto dallo stesso Enrico Nigiotti, prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e arrangiato da Fabrizio Ferraguzzo e Enrico Brun. Oltre al brano sanremese, l’album contiene anche un inedito: ‘La ragazza che raccoglieva il vento’, dedicata alla celebre poetessa e scrittrice Alda Merini.

Sul palco, Nigiotti sarà accompagnato da Andrea Torresani (direzione musicale, basso/contrabasso), Andrea Polidori (batteria), Mattia Tedesco (chitarre elettriche e acustiche) e Fabiano Pagnozzi (Tastiere e piano).

Info biglietti: 051 231836 | biglietteria@teatrodusebologna.it – On line: circuito Vivaticket e Ticketone