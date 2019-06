SuperEnalotto, Emilia Romagna protagonista: doppietta di 5 da 23mila euro

Emilia Romagna ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato il Jackpot milionario è stato sfiorato, e sono stati centrati due 5 da 23.700,17 euro ciascuno, riferisce Agipronews. Le vincite sono state realizzate ad Argenta, in provincia di Ferrara (Tabaccheria in via Circonvallazione 44/A), e a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia (Tabaccheria Rivendita Lotto Broccoli, via Emilia Est 7/C). Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 171,1 milioni di euro, premio più alto al mondo e secondo nella storia del gioco alle spalle dei 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema).