Stefano Faso torna ad essere il Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo

Da lunedì prossimo Stefano Faso, tornerà a ricoprire il ruolo di Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo. Pur mancando ancora l’annuncio ufficiale, la conferma è arrivata ieri sera dallo stesso Sindaco di Sassuolo: Gian Francesco Menani lo ha dichiarato nel corso dell’incontro organizzato dalla CNA allo Sporting Club.

Stefano Faso, come noto, venne sospeso dal Comando nel settembre del 2016, in attesa dell’esito del processo per una vicenda giudiziaria ben nota. Il Comando della Polizia Municipale venne affidato alla dott.ssa Rossana Prandi, allora vice comandante. Il rinvio a giudizio del Dott. Faso del settembre 2016 è poi culminato nell’assoluzione con formula piena del 1° aprile 2019.

Oggi, ad un mese dall’insediamento di Sindaco e Giunta, Stefano Faso otterrà completa riabilitazione professionale e la dott.ssa Prandi riprenderà il posto di vice comandante.