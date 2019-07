Lunedì consiglio comunale a Fiorano

Il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Fiorano Modenese, Alessandro Reginato, ha convocato il Consiglio nella sala civica di Casa Corsini, in via Statale 83, a Spezzano, alle ore 19.30 del giorno lunedì 8 luglio, per trattare il seguente ordine del giorno:

Costituzione gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo – Presa d’atto. Composizione commissioni consiliari – Presa d’atto. Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni. Procedimento unico in variante alla strumentazione urbanistica vigente (ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/17 e s.m.i.) per ristrutturazione di attività produttiva – Immobiltech. Variante normativa specifica al RUE.